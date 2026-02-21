Atelier d’écriture Médiathèque Christian Bobin Le Creusot
Atelier d’écriture
Début : 2026-03-03 14:00:00
fin : 2026-03-03 16:00:00
Atelier d’écriture dans le cadre du projet participatif des Rugissantes 2026, encadré par Céline Schnepf. .
Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00 mediatheque@ville-lecreusot.fr
