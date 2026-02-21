Atelier d’écriture Médiathèque Christian Bobin Le Creusot

Atelier d’écriture Médiathèque Christian Bobin Le Creusot mardi 3 mars 2026.

Atelier d’écriture

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-03 14:00:00
fin : 2026-03-03 16:00:00

Date(s) :
2026-03-03

Atelier d’écriture dans le cadre du projet participatif des Rugissantes 2026, encadré par Céline Schnepf.   .

Médiathèque Christian Bobin 1 rue Edith Cavell Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 77 58 00  mediatheque@ville-lecreusot.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Le Creusot a été mis à jour le 2026-02-21 par Département 71/Direction Attractivité Mission Tourisme (coordination)