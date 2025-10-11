Atelier d’écriture Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic

Atelier d'écriture Médiathèque Le Traict d'encre Le Croisic samedi 11 octobre 2025.

Atelier d’écriture

Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique

Début : 2025-10-11 10:30:00

fin : 2025-10-11 12:30:00

2025-10-11

Animé par la romancière Marie B. Guérin

Vous avez envie d’écrire mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Venez réveiller l’écrivain en herbe qui est en vous !

Sur inscription. A partir de 14 ans

Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne. .

