Atelier d’écriture Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic
Atelier d’écriture Médiathèque Le Traict d’encre Le Croisic samedi 11 octobre 2025.
Atelier d’écriture
Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Début : 2025-10-11 10:30:00
fin : 2025-10-11 12:30:00
2025-10-11
Animé par la romancière Marie B. Guérin
Vous avez envie d’écrire mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Venez réveiller l’écrivain en herbe qui est en vous !
Sur inscription. A partir de 14 ans
Inscriptions & renseignements sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne. .
Médiathèque Le Traict d’encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
