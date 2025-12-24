Atelier d’écriture, Médiathèque Le Traict d’Encre Le Croisic
samedi 21 février 2026.
Atelier d’écriture
Médiathèque Le Traict d'Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 10:30:00
fin : 2026-02-21 12:30:00
Date(s) :
2026-02-21
Atelier d’écriture
médiathèque Le Traict d’encre
Atelier d’écriture avec la romancière Marie B. Guérin
Vous avez envie d’écrire mais vous ne savez pas comment vous y prendre ? Venez réveiller l’écrivain en herbe qui est en vous.
Inscriptions & renseignements : sur place, par téléphone au 02 28 56 79 32 ou via notre agenda en ligne.
Public ado/adulte, sur inscription. .
Médiathèque Le Traict d’Encre 5 rue de la Duchesse Anne Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 28 56 79 32 mediatheque@lecroisic.fr
L'événement Atelier d'écriture Le Croisic a été mis à jour le 2025-12-24