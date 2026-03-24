Atelier d’écriture Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault

Atelier d’écriture Place de l’Hôtel de Ville Le Merlerault samedi 13 juin 2026.

Atelier d’écriture

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 10:30:00
fin : 2026-06-13 12:00:00

Date(s) :
2026-06-13

Atelier d’écriture.   .

Place de l’Hôtel de Ville Médiathèque Le Merlerault 61240 Orne Normandie +33 2 33 67 54 85 

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English : Atelier d’écriture

L’événement Atelier d’écriture Le Merlerault a été mis à jour le 2026-03-24 par OT des Vallées d’Auge et du Merlerault

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