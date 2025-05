Atelier d’écriture – Micro-Folie Le Pouliguen, 17 mai 2025 14:30, Le Pouliguen.

Loire-Atlantique

Atelier d’écriture Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre Le Pouliguen Loire-Atlantique

Début : 2025-05-17 14:30:00

fin : 2025-05-17

2025-05-17

On a tous en nous un peu de poésie ! Nul besoin de faire des rimes. Osez, ce que vous n avez jamais osé peut-être, et rejoignez notre atelier d écriture en ce mois de mai tout fleuri et rejoignez-nous !

Tout public. Réservation souhaitée. .

Micro-Folie 8 rue Maréchal Joffre

Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 7 64 47 36 10 info@culture-en-folie.org

