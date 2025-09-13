Atelier d’écriture « Les Bibliothèques en mots » à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande
Atelier d’écriture « Les Bibliothèques en mots » à la Médiathèque
Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne
Gratuit
Atelier d’écriture Animé par Colette Pouey (à partir de 15 ans).
Venez déclarer votre flamme à la médiathèque, rêver votre médiathèque idéale ou votre nostalgie d’une bibliothèque ancienne. Dans le cadre de la préparation Biblis en folie .
– Inscription obligatoire Places limitées. .
English : Atelier d’écriture « Les Bibliothèques en mots » à la Médiathèque
Tales, Mysteries and Legends » writing workshop at the Médiathèque. Led by Colette Pouey
German : Atelier d’écriture « Les Bibliothèques en mots » à la Médiathèque
Schreibworkshop « Contes, Mystères et Légendes » (Märchen, Mysterien und Legenden) in der Mediathek. Geleitet von Colette Pouey
Italiano :
Laboratorio di scrittura condotto da Colette Pouey (a partire dai 15 anni).
Espanol : Atelier d’écriture « Les Bibliothèques en mots » à la Médiathèque
Taller de escritura « Cuentos, misterios y leyendas » en la Médiathèque. Dirigido por Colette Pouey
