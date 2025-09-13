Atelier d’écriture « Les Bibliothèques en mots » à la Médiathèque Médiathèque Albert Camus Marmande

Atelier d’écriture « Les Bibliothèques en mots » à la Médiathèque

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande Lot-et-Garonne

Gratuit

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Atelier d'écriture Animé par Colette Pouey (à partir de 15 ans).

Atelier d’écriture animé par Colette Pouey (à partir de 15 ans).

Venez déclarer votre flamme à la médiathèque, rêver votre médiathèque idéale ou votre nostalgie d’une bibliothèque ancienne. Dans le cadre de la préparation Biblis en folie .

– Inscription obligatoire Places limitées. .

Médiathèque Albert Camus 23 rue de la République Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 94 95

English :

Tales, Mysteries and Legends » writing workshop at the Médiathèque. Led by Colette Pouey

German :

Schreibworkshop « Contes, Mystères et Légendes » (Märchen, Mysterien und Legenden) in der Mediathek. Geleitet von Colette Pouey

Italiano :

Laboratorio di scrittura condotto da Colette Pouey (a partire dai 15 anni).

Espanol :

Taller de escritura « Cuentos, misterios y leyendas » en la Médiathèque. Dirigido por Colette Pouey

