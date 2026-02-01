Atelier d’écriture Les Kreionoù animé par Pauline Guillerm Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau
Atelier d’écriture Les Kreionoù animé par Pauline Guillerm Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau samedi 28 février 2026.
Dans le cadre du mois du livre en Bretagne, cet atelier sera animé par Pauline Guillerm, autrice.
À destination des adultes, ces ateliers sont une invitation à jouer avec l’écriture mots inconnus, textes à trous, création de définition, phrases à compléter, acrostiches, etc. Ouvert à toutes et tous. .
Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
