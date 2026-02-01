Atelier d’écriture Les Kreionoù animé par Pauline Guillerm Médiathèque Les trésors de Tolente Plouguerneau

Atelier d’écriture Les Kreionoù animé par Pauline Guillerm

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-02-28 10:00:00

fin : 2026-02-28

2026-02-28

Dans le cadre du mois du livre en Bretagne, cet atelier sera animé par Pauline Guillerm, autrice.

À destination des adultes, ces ateliers sont une invitation à jouer avec l’écriture mots inconnus, textes à trous, création de définition, phrases à compléter, acrostiches, etc. Ouvert à toutes et tous. .

Médiathèque Les trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

