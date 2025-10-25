Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau

Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque « Les trésors de tolente » Plouguerneau samedi 25 octobre 2025.

Atelier d’écriture Les Kreionoù

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-25 10:00:00

fin : 2025-10-25

Date(s) :

2025-10-25

À destination des adultes, ces ateliers sont une invitation à jouer avec l’écriture mots inconnus, textes à trous, création de définition, phrases à compléter, acrostiches, etc.

Rdv le dernier samedi de chaque mois à 10h. .

Médiathèque « Les trésors de tolente » 5 rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’écriture Les Kreionoù Plouguerneau a été mis à jour le 2025-09-19 par OT PAYS DES ABERS