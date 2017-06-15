Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau
Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau samedi 28 mars 2026.
Atelier d’écriture Les Kreionoù
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 10:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
À destination des adultes, ces ateliers sont une invitation à jouer avec l’écriture mots inconnus, textes à trous, création de définition, phrases à compléter, acrostiches, etc.
Rdv le dernier samedi de chaque mois à 10h. .
Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75
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English : Atelier d’écriture Les Kreionoù
L’événement Atelier d’écriture Les Kreionoù Plouguerneau a été mis à jour le 2026-02-10 par OT PAYS DES ABERS