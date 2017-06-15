Atelier d’écriture Les Kreionoù Médiathèque Les Trésors de Tolente Plouguerneau

Atelier d’écriture Les Kreionoù

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 10:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

À destination des adultes, ces ateliers sont une invitation à jouer avec l’écriture mots inconnus, textes à trous, création de définition, phrases à compléter, acrostiches, etc.

Rdv le dernier samedi de chaque mois à 10h. .

Médiathèque Les Trésors de Tolente 5 Rue du Colombier Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 2 98 37 13 75

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English : Atelier d’écriture Les Kreionoù

L’événement Atelier d’écriture Les Kreionoù Plouguerneau a été mis à jour le 2026-02-10 par OT PAYS DES ABERS