Atelier d’écriture Les mots, graine de rêves. Bourgueil

Place des Halles Bourgueil Indre-et-Loire

Début : 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:00:00

2025-10-11

Atelier d’écriture découverte, sur réservation uniquement.

Vous avez envie d’écrire, vous aimez écrire, vous n’avez jamais osé, cet atelier vous permettra de découvrir ludiquement l’univers des mots et le champ des possible.

Les exercices sont progressifs et permettent un partage d’expérience entre les participants. .

Place des Halles Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 20 38 03 05 lesamisdupetitpave@gmail.com

English :

Discovery writing workshop, by reservation only.

If you’d like to write, if you enjoy writing, if you’ve never dared, this workshop is a fun way to discover the world of words and the range of possibilities.

Exercises are progressive and allow participants to share their experiences

German :

Entdeckungs-Workshop zum Schreiben, nur mit Reservierung.

Sie haben Lust zu schreiben, Sie schreiben gerne, Sie haben sich noch nie getraut? In diesem Workshop können Sie spielerisch die Welt der Wörter und das Feld der Möglichkeiten entdecken.

Die Übungen sind progressiv und ermöglichen einen Erf

Italiano :

Laboratorio di scrittura su prenotazione.

Se vi piacerebbe scrivere, se vi piace scrivere, se non avete mai osato, questo laboratorio è un modo divertente per scoprire il mondo delle parole e la gamma delle possibilità.

Gli esercizi sono progressivi e permettono ai partecipanti di condividere le p

Espanol :

Taller de escritura por descubrimiento, sólo con reserva previa.

Si te gustaría escribir, si disfrutas escribiendo, si nunca te has atrevido, este taller es una forma divertida de descubrir el mundo de las palabras y el abanico de posibilidades.

Los ejercicios son progresivos y permiten a los part

