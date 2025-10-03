Atelier d’écriture Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz

Atelier d’écriture Rue des Lutins Les Moutiers-en-Retz vendredi 3 octobre 2025.

Atelier d’écriture

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03

Date(s) :

2025-10-03

Particper à un atelier d’écriture, une expérience enrichissante et créative ouverte à tous rendez-vous à la bibliothèque des Moutiers-en-Retz.

Animés par Martine Lemaire et son équipe, ces ateliers sont conçus pour stimuler votre imagination et vous permettre d’explorer le pouvoir des mots dans une ambiance conviviale et inspirante.

Que vous soyez un écrivain en herbe ou simplement curieux de découvrir le plaisir d’écrire, ces ateliers sont l’occasion idéale pour développer vos compétences, partager vos idées et rencontrer d’autres passionnés de littérature.

Chaque session propose des exercices variés et des thèmes captivants pour encourager l’expression personnelle et la créativité.

Informations pratiques réservation obligatoire au 02 40 28 75 77 (laissez un message et vos coordonnées).

Découvrez ici tous les évènements programmés aux Moutiers-en-Retz.

.

Rue des Lutins Bibliothèque Raymond Devos Les Moutiers-en-Retz 44760 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 82 75 77 bibliothequeRD@mairie-lesmoutiersenretz.fr

English :

Participate in a writing workshop, an enriching and creative experience open to all: meet at the Moutiers-en-Retz library.

German :

Particper an einem Schreibworkshop, eine bereichernde und kreative Erfahrung, die allen offen steht: Treffpunkt in der Bibliothek von Les Moutiers-en-Retz.

Italiano :

Partecipate a un laboratorio di scrittura, un’esperienza arricchente e creativa aperta a tutti: appuntamento alla biblioteca di Moutiers-en-Retz.

Espanol :

Participe en un taller de escritura, una experiencia enriquecedora y creativa abierta a todos: cita en la biblioteca de Moutiers-en-Retz.

L’événement Atelier d’écriture Les Moutiers-en-Retz a été mis à jour le 2025-08-28 par I_OT Pornic