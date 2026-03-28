Atelier animé par Chloé Becqueriaux (Le Cosmographe Éditions).

Chloé Becqueriaux est née en 1986, elle a vécu et travaillé dans de nombreux pays dont le Japon et actuellement la Pologne. Elle a créé les éditions Le Cosmographe en 2017. Elle est animée par l’envie de transmettre aux enfants le goût de l’autre et de la curiosité.

Le Cosmographe éditions, spécialiste de la littérature enfantine japonaise contemporaine et éditeur de créations audacieuses d’ici ou d’ailleurs ! De beaux livres, des textes forts et engagés, des images puissantes.

Savez-vous ce que sont les nekomata ? Ayako Ishiguro nous en fait le récit et nous emporte dans l’extraordinaire quotidien de ces yokai qui vivent “presque” comme les Japonais. A ton tour d’écrire l’histoire des nekomata ! En t’inspirant des illustrations du livre, imagine une histoire et repart avec ton propre livre.

Le samedi 18 avril 2026

de 15h00 à 16h30

payant

Tarif : 10 €

Public enfants et jeunes. A partir de 8 ans. Jusqu’à 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-18T18:00:00+02:00

fin : 2026-04-18T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-18T15:00:00+02:00_2026-04-18T16:30:00+02:00

Maison de la culture du Japon à Paris 101 bis Quai Jacques Chirac 75015 Paris

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