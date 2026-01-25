Atelier d’écriture – Lettre d’amour Médiathèque Violette Leduc Paris

Pour cette Saint-Valentin, venez écrire celle qui attend tout au fond de votre cœur. À l’eau de rose ou au vitriol, pour vous ou pour un ou une proche, épanchez votre cœur, couchez vos mots sur le papier, repartez avec et offrez-la.

Déroulé de la séance :

atelier d’échauffement pour faire entrer l’émotion

lecture de deux lettres d’amour de la littérature classique pour se nourrir des mots des autres

écriture de sa propre lettre

partage et lecture des textes pour celles et ceux qui le souhaitent

Débutants et débutantes bienvenus

Atelier proposé par Manon Galinha, écrivaine et chercheuse en littérature. Diplômée de l’ENS et de la Sorbonne, elle étudie la recherche-création à l’université de Cergy, collabore avec des revues et performe ses textes sur scène.

Qui n’a pas rêvé de recevoir ou d’envoyer une lettre d’amour enflammée ?

Le samedi 14 février 2026

de 10h00 à 12h30

gratuit Public adultes.

Médiathèque Violette Leduc 18 rue Faidherbe 75011 Paris



