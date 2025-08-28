Atelier d’écriture Lettres d’amour & ode aux paysan·nes Les semis des rendez-vous à la terre Torpes

Torpes Saône-et-Loire

Début : 2025-08-28

fin : 2025-08-28

2025-08-28

En amont du festival, Cami, des Ateliers d’Eole vous proposera un atelier d’écriture collectif pour revisiter les codes de la lettre d’amour et déclarer votre flamme aux paysan·nes. Maraîchères et maraîchers, éleveuses et éleveurs, ouvrières et ouvriers agricoles… seront les destinataires aimés de ces courriers élogieux qui seront partagés pendant le festival. En partant d’une démarche à première vue légère et décalée, vos écrits valoriseront le travail de ces paysan·nes dans un contexte écologique et économique difficile, pour les soutenir et les encourager. .

Torpes 71270 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 71 32 55 63 lesateliersdeole@gmail.com

