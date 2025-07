Atelier d’écriture littéraire Ma fabrique d’écriture Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Atelier d’écriture littéraire Ma fabrique d’écriture Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime jeudi 25 septembre 2025.

Atelier d’écriture littéraire Ma fabrique d’écriture

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Cycle de 4 ateliers

Début : Jeudi 2025-09-25

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-09-25 2025-10-09 2025-11-27 2025-12-11

Un jeudi par mois, dans nos ateliers d’écriture, vivez l’aventure unique des mots qui font voyager aux côtés de Sophie Satti.

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70 bibliotheque@ste-maxime.fr

English : Atelier d’écriture littéraire Ma fabrique d’écriture

One Thursday a month, in our writing workshops, experience the unique adventure of words that take you on a journey alongside Sophie Satti.



This year, embark on a journey through words aboard our writing workshop. Explore your talent, sail the ocean of your imagination, grab your road map, and let’s go!

Weekly, tolerant, and joyful workshops that are also studious! The best way to embrace them is to try them.

German : Atelier d’écriture littéraire Ma fabrique d’écriture

An einem Donnerstag im Monat können Sie in unseren Schreibwerkstätten an der Seite von Sophie Satti das einzigartige Abenteuer der Worte erleben, die auf Reisen gehen.

Italiano : Atelier d’écriture littéraire Ma fabrique d’écriture

Un giovedì al mese, nei nostri laboratori di scrittura, vivi l’avventura unica delle parole che ti portano in un viaggio insieme a Sophie Satti.



Quest’anno intraprendi un viaggio attraverso le parole a bordo del nostro laboratorio di scrittura. Esplora il tuo talento, naviga nell’oceano della tua immaginazione, prendi la tua tabella di marcia e andiamo!

Laboratori accoglienti, tolleranti e gioiosi pur essendo studiosi! Il modo migliore per adottarli… è provarli.

Espanol : Atelier d’écriture littéraire Ma fabrique d’écriture

Un jueves al mes, en nuestros talleres de escritura, vive la aventura única de las palabras que te llevan de viaje con Sophie Satti.

