ATELIER D’ÉCRITURE Lodève

En résonance avec l’exposition rendre visible , le Musée de Lodève vous propose un atelier d’écriture qui s’adressent aussi bien aux débutants qu’aux personnes plus expérimentées, aux adultes comme aux adolescents. A partir des univers sensibles et poétiques de Klee et Reichel, guidés pas à pas par une médiatrice du Musée, votre écriture se libère et entre en résonance avec ces deux artistes de renom.

Durée 1h15 Tout public à partir de 14 ans

Accessible au PMR .

Square Georges Auric Lodève 34700 Hérault Occitanie +33 4 67 88 86 10

English :

The sensitive, poetic worlds of Klee and Reichel will be your source of inspiration.

German :

Die sensiblen und poetischen Welten von Klee und Reichel werden Ihre Inspirationsquellen sein.

Italiano :

In concomitanza con la mostra « Rendere visibile », il Musée de Lodève propone un laboratorio di scrittura per principianti e scrittori esperti, adulti e ragazzi. I mondi sensibili e poetici di Klee e Reichel saranno la vostra fonte di ispirazione.

Espanol :

Los mundos sensibles y poéticos de Klee y Reichel serán sus fuentes de inspiración.

