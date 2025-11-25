Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes
Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes mardi 25 novembre 2025.
Atelier d’écriture
Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre
Début : 2025-11-25 15:00:00
fin : 2025-11-25 17:00:00
2025-11-25
Le groupe d’écriture part en voyage au pays des émotions de quoi interroger, remuer, être inspiré ! .
Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 34 36 bibliotheques@ccmorvan.fr
