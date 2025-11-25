Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes

Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes mardi 25 novembre 2025.

Atelier d’écriture

Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-25 15:00:00
fin : 2025-11-25 17:00:00

Date(s) :
2025-11-25

Le groupe d’écriture part en voyage au pays des émotions de quoi interroger, remuer, être inspiré !   .

Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 34 36  bibliotheques@ccmorvan.fr

English : Atelier d’écriture

German : Atelier d’écriture

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’écriture Lormes a été mis à jour le 2025-10-28 par NIEVRE ATTRACTIVE (COORDINATION DECIBELLES DATA)