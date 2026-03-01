Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes

Atelier d’écriture

Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes Nièvre

Atelier d’écriture spécial printemps des poètes ! Les productions du jour pourront, si vous le souhaitez, intégrer le concours organisé par l’association les Zaccros de la lecture d’Alligny-en-Morvan.

Thème 2026 La liberté. Force vive, déployée. .

Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

