Atelier d’écriture Quartier Henri Bachelin Lormes

Début : 2026-03-17 15:00:00
fin : 2026-03-17 17:00:00
2026-03-17
Atelier d’écriture spécial printemps des poètes ! Les productions du jour pourront, si vous le souhaitez, intégrer le concours organisé par l’association les Zaccros de la lecture d’Alligny-en-Morvan.
Thème 2026 La liberté. Force vive, déployée. .
Quartier Henri Bachelin Bibliothèque Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 22 34 36 bibliotheques@ccmorvan.fr
