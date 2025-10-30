ATELIER D’ÉCRITURE Loupian
ATELIER D’ÉCRITURE Loupian jeudi 30 octobre 2025.
ATELIER D’ÉCRITURE
Loupian Hérault
Tarif : – –
Date :
Début : 2025-10-30
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
Pour tous ceux et toutes celles qui ont un stylo… qui ont envie de s’en servir… qui n’osent pas…
Loupian 34140 Hérault Occitanie +33 4 99 57 21 74
English :
For all those who have a pen… who want to use it… who don’t dare…
German :
Für alle, die einen Stift haben… die ihn benutzen wollen… die sich nicht trauen…
Italiano :
Per tutti coloro che hanno una penna… che vogliono usarla… che non osano…
Espanol :
Para todos aquellos que tienen un bolígrafo… que quieren usarlo… que no se atreven…
