Atelier d’écriture Librairie le Garage Hermétique Luc-sur-Mer

Librairie le Garage Hermétique 5 rue de la brèche marais Luc-sur-Mer Calvados

Début : 2025-09-26 19:30:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

2025-09-26 2025-10-24 2025-11-28 2025-12-19 2026-01-23 2026-02-27 2026-03-27 2026-04-24 2026-05-29 2026-06-26

Aucun pré-requis si ce n’est l’envie d’écrire et de se laisser surprendre ? Vous serez guidé·es par Isabelle AUREAU, animatrice d’ateliers d’écriture, autrice de la Lettre d’Amour et de magie et professeure de yoga. Nombre de places limité

? Quels sapiens voulons-nous devenir ? ?

Un vendredi par mois, à la librairie Le Garage Hermétique, venez écrire pour ré-étoffer vos rapports au vivant.

En mobilisant le langage, vous explorerez vos rapports aux rivières et aux forêts, aux pieuvres et aux castors, à la terre que vous foulez et à la pluie qui la fertilise.

Vous questionnerez les différentes façons d’habiter et de faire territoire et envisagerez l’enchevêtrement des modalités d’existence avec d’autres, humains et non-humains comme autant de pistes à déployer pour votre imaginaire et votre écriture.

Vous prendrez appui sur les textes de poètes et de poètesses, de romanciers et de romancières, de philosophes et d’anthropologues, de chercheur·euses et de bâtisseur·euses de mondes pour mieux questionner, déconstruire, rebâtir un monde désirable pour tous·tes.

Vous serez guidé·es par Isabelle AUREAU, animatrice d’ateliers d’écriture, autrice de la Lettre d’Amour et de magie et professeure de yoga.

Chaque atelier est indépendant. Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs ateliers.

Ils auront lieu un vendredi soir par mois à la Librairie le Garage Hermétique à Luc-sur-mer.

Vendredis 26 septembre, 24 octobre, 28 novembre, 19 décembre, 23 janvier, 27 février, 27 mars, 24 avril, 29 mai, 26 juin

De 19h30 à 22h00

Tarif 20 €

Informations et inscriptions



isabelle.aureau@gmail.com

? Attention, le nombre de places est limité ! .

Librairie le Garage Hermétique 5 rue de la brèche marais Luc-sur-Mer 14530 Calvados Normandie +33 6 89 09 59 70 isabelle.aureau@gmail.com

English : Atelier d’écriture

No prerequisites other than the desire to write and let yourself be surprised? You’ll be guided by Isabelle AUREAU, writing workshop leader, author of Lettre d’Amour et de magie and yoga teacher. Limited number of participants

German : Atelier d’écriture

Keine Voraussetzungen außer der Lust zu schreiben und sich überraschen zu lassen? Sie werden von Isabelle AUREAU, Leiterin von Schreibwerkstätten, Autorin des Briefs von Liebe und Magie und Yogalehrerin, angeleitet. Begrenzte Anzahl von Plätzen

Italiano :

Nessun prerequisito se non il desiderio di scrivere e di essere sorpresi? Sarete guidati da Isabelle AUREAU, responsabile del laboratorio di scrittura, autrice di Lettre d’Amour et de magie e insegnante di yoga. Numero limitato di posti

Espanol :

Sin más requisitos que ganas de escribir y dejarse sorprender.. Le guiará Isabelle AUREAU, animadora de talleres de escritura, autora de Lettre d’Amour et de magie y profesora de yoga. Número limitado de plazas

