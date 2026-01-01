ATELIER D’ÉCRITURE LUDIQUE ADULTE Longages

ATELIER D’ÉCRITURE LUDIQUE ADULTE

Rue de la Halle Longages Haute-Garonne

Début : 2026-01-23 17:00:00

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Venez participer à des petits jeux d’écriture pour stimuler l’imaginaire !

Organisé par la médiathèque de Longages. .

Rue de la Halle Longages 31410 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 12 28 mediatheque@longages.fr

English :

Come and take part in writing games to stimulate the imagination!

