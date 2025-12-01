Atelier d’écriture ludique et créative à la bibliothèque Bibliothèque municipale d’Auxerre Auxerre
Atelier d’écriture ludique et créative à la bibliothèque Bibliothèque municipale d’Auxerre Auxerre mercredi 17 décembre 2025.
Atelier d’écriture ludique et créative à la bibliothèque
Bibliothèque municipale d’Auxerre 1 allée du panier vert Auxerre Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 10:00:00
fin : 2025-12-17 12:00:00
Date(s) :
2025-12-17
on .
Bibliothèque municipale d’Auxerre 1 allée du panier vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com
English : Atelier d’écriture ludique et créative à la bibliothèque
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Atelier d’écriture ludique et créative à la bibliothèque Auxerre a été mis à jour le 2025-11-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)