Atelier d’écriture ludique et créative à la bibliothèque Bibliothèque municipale d’Auxerre Auxerre

Atelier d’écriture ludique et créative à la bibliothèque

Bibliothèque municipale d’Auxerre 1 allée du panier vert Auxerre Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-17 10:00:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

Date(s) :

2025-12-17

on .

Bibliothèque municipale d’Auxerre 1 allée du panier vert Auxerre 89000 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 72 91 60 bibliotheque@auxerre.com

English : Atelier d’écriture ludique et créative à la bibliothèque

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Atelier d’écriture ludique et créative à la bibliothèque Auxerre a été mis à jour le 2025-11-18 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)