Atelier d’écriture ludique pour enfants Chatulivre Bibliothèque Chatuzange-le-Goubet

Atelier d’écriture ludique pour enfants Chatulivre

Bibliothèque 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2025-10-22 14:00:00

fin : 2025-10-22 16:00:00

2025-10-22

Envie d’inventer des histoires ? De jouer avec les mots ? Alors viens participer à l’atelier d’écriture ludique réservé aux enfants de 8 à 11 ans (du CE2 à la 6ème) pour occuper ton mercredi! Un petit goûter sera proposé pour clôturer ce moment.

Bibliothèque 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

English :

Want to invent stories? Want to play with words? Then come and take part in our fun writing workshop for children aged 8 to 11 (CE2 to 6ème) to keep your Wednesday occupied! A light snack will be served at the end of the session.

German :

Lust, Geschichten zu erfinden? Mit Wörtern zu spielen? Dann nimm an der spielerischen Schreibwerkstatt für Kinder von 8 bis 11 Jahren (von der 3. bis zur 6. Klasse) teil, um deinen Mittwoch zu füllen! Zum Abschluss gibt es einen kleinen Snack.

Italiano :

Volete inventare storie? Volete giocare con le parole? Allora venite a partecipare al divertente laboratorio di scrittura per bambini dagli 8 agli 11 anni (da CE2 a 6ème) per tenere occupato il vostro mercoledì! Alla fine della sessione verrà servita una merenda.

Espanol :

¿Quieres inventarte historias? ¿Quieres jugar con las palabras? Entonces ven a participar en el divertido taller de escritura para niños de 8 a 11 años (CE2 a 6ème) ¡para tener el miércoles ocupado! Al final de la sesión se servirá un tentempié.

