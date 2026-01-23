Atelier d’écriture ludique pour enfants Bibliothèque Communale Chatulivre Chatuzange-le-Goubet

Atelier d’écriture ludique pour enfants

Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet Drôme

Début : 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 16:00:00

2026-02-11

Tu aimes inventer des histoires ? Jouer avec les mots ? Alors viens participer à l’atelier d’écriture ludique réservé aux enfants à Chatulivre ! L’atelier sera clôturé par un petit goûter. Venez nombreux !

Bibliothèque Communale Chatulivre 29 rue des Monts du Matin Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

Do you like making up stories? Playing with words? Then come and take part in Chatulivre’s fun writing workshop for children! The workshop will end with a snack. Come one, come all!

