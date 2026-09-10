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Atelier d’écriture : Machine à remonter le temps !, Bibliothèque, Wattrelos

samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque · Wattrelos

Atelier d’écriture : Machine à remonter le temps !, Bibliothèque, Wattrelos

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Bibliothèque
Adresse
2, rue Emile Basly Wattrelos
Ville
59150 Wattrelos
Département
Nord
Tarif
Sur résrvation

Atelier d’écriture : Machine à remonter le temps ! Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque Nord

Sur résrvation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Votre mission : observer, imaginer… et inventer ce qui se passe juste avant, juste après, ou même au cœur de l’image !Qui sont ces personnages mystérieux ? Que disent-ils ? Où se rendent-ils ? À vous de transformer ces images figées en histoires pleines de vie, de surprises et parfois même d’aventures !

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
Et si une photo ancienne cachait mille histoires ? À l’occasion des Journées du patrimoine, embarquez pour un voyage dans le passé à partir de photographies d’autrefois. Atelier écriture

Droit réservé

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