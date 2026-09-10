Atelier d’écriture : Machine à remonter le temps !, Bibliothèque, Wattrelos

Informations pratiques

Atelier d’écriture : Machine à remonter le temps ! Samedi 19 septembre, 14h30 Bibliothèque Nord

Sur résrvation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Votre mission : observer, imaginer… et inventer ce qui se passe juste avant, juste après, ou même au cœur de l’image !Qui sont ces personnages mystérieux ? Que disent-ils ? Où se rendent-ils ? À vous de transformer ces images figées en histoires pleines de vie, de surprises et parfois même d’aventures !

Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]

Et si une photo ancienne cachait mille histoires ? À l’occasion des Journées du patrimoine, embarquez pour un voyage dans le passé à partir de photographies d’autrefois. Atelier écriture

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