ATELIER D’ECRITURE Magalas
6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas Hérault
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-11
2025-10-11 2025-12-06 2026-02-07 2026-04-04 2026-06-06
Atelier d’écriture animé par Marieke Hazard de 10h à 12h à la Médiathèque Kalliopé.
Créer des instants d’écriture en favorisant la découverte de la littérature.
Pour Ado/Adulte
6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr
English :
Writing workshop led by Marieke Hazard from 10am to 12pm at Médiathèque Kalliopé.
Create moments of writing by encouraging the discovery of literature.
For Teens/Adults
German :
Schreibworkshop unter der Leitung von Marieke Hazard von 10 bis 12 Uhr in der Mediathek Kalliopé.
Schaffen Sie Momente des Schreibens, indem Sie die Entdeckung der Literatur fördern.
Für Jugendliche/Erwachsene
Italiano :
Laboratorio di scrittura condotto da Marieke Hazard dalle 10.00 alle 12.00 presso la Médiathèque Kalliopé.
Creare momenti di scrittura incoraggiando la scoperta della letteratura.
Per adolescenti/adulti
Espanol :
Taller de escritura dirigido por Marieke Hazard de 10:00 a 12:00 en la Médiathèque Kalliopé.
Crear momentos de escritura fomentando el descubrimiento de la literatura.
Para adolescentes/adultos
