ATELIER D’ECRITURE Magalas

ATELIER D’ECRITURE Magalas samedi 11 octobre 2025.

ATELIER D’ECRITURE

6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas Hérault

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11 2025-12-06 2026-02-07 2026-04-04 2026-06-06

Atelier d’écriture animé par Marieke Hazard de 10h à 12h à la Médiathèque Kalliopé.

Créer des instants d’écriture en favorisant la découverte de la littérature.

Pour Ado/Adulte

6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr

English :

Writing workshop led by Marieke Hazard from 10am to 12pm at Médiathèque Kalliopé.

Create moments of writing by encouraging the discovery of literature.

For Teens/Adults

German :

Schreibworkshop unter der Leitung von Marieke Hazard von 10 bis 12 Uhr in der Mediathek Kalliopé.

Schaffen Sie Momente des Schreibens, indem Sie die Entdeckung der Literatur fördern.

Für Jugendliche/Erwachsene

Italiano :

Laboratorio di scrittura condotto da Marieke Hazard dalle 10.00 alle 12.00 presso la Médiathèque Kalliopé.

Creare momenti di scrittura incoraggiando la scoperta della letteratura.

Per adolescenti/adulti

Espanol :

Taller de escritura dirigido por Marieke Hazard de 10:00 a 12:00 en la Médiathèque Kalliopé.

Crear momentos de escritura fomentando el descubrimiento de la literatura.

Para adolescentes/adultos

L’événement ATELIER D’ECRITURE Magalas a été mis à jour le 2025-09-12 par 34 OT AVANT-MONTS