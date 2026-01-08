ATELIER D’ÉCRITURE Magalas
ATELIER D’ÉCRITURE Magalas samedi 7 février 2026.
ATELIER D’ÉCRITURE
6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas Hérault
Début : 2026-02-07
fin : 2026-02-07
2026-02-07 2026-04-04 2026-06-06
Atelier d’écriture de 10h à 12h, animé par Marieke Hazard.
Créer des instants d’écriture en favorisant la découverte de la littérature.
Inscription conseillée.
6 AVENUE DE LA MAIRIE Magalas 34480 Hérault Occitanie +33 4 67 80 79 79 mediatheque@ville-magalas.fr
English :
Writing workshop from 10am to 12pm, led by Marieke Hazard.
Create writing moments by encouraging the discovery of literature.
Registration recommended.
