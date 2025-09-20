Atelier d’écriture Maison de l’oralité et du patrimoine Capbreton

Atelier d’écriture Samedi 20 septembre, 10h30 Maison de l’oralité et du patrimoine Landes

Gratuit.

Atelier d’écriture avec l’association Grain de Sel

Maison de l’Oralité et du Patrimoine

L’association Grain de Sel vous invite à un atelier d’écriture ouvert à tous, dans un cadre propice à la création et au partage.

Maison de l’oralité et du patrimoine 54 rue du Général de Gaulle, 40130 Capbreton Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine 05 58 72 96 05 https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/la-mop-oralite-et-patrimoine.html Espace contemporain au sein d’une bâtisse du XVIe siècle réhabilité, la Maison de l’oralité et du patrimoine (MOP) est un lieu culturel, vivant et dynamique, incontournable pour découvrir Capbreton et son patrimoine.

Espace incontournable de l’oralité depuis 29 ans grâce au festival du conte, la MOP intègre pleinement le numérique à la visite pour vous faire découvrir la richesse historique de la cité balnéaire. Tout au long de votre parcours, jouez avec vos connaissances sur la table tactile, marchez avec vos lunettes 3D sur le Gouf de Capbreton, le canyon sous-marin le plus remarquable au monde ! Apprenez les secrets du vin de sable dans le chai. Chaque mois, la salle d’exposition accueille de nouvelles œuvres photographiques, picturales ou pédagogiques en lien avec le patrimoine.

