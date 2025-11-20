Atelier d’écriture | Mariane Kieffer rue de la roche buffeyre Langeac

Atelier d’écriture | Mariane Kieffer

rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-20 14:00:00

fin : 2025-11-20 16:00:00

Date(s) :

2025-11-20

Mariane Kieffer vous convie à une atelier d’écriture, exploration des jeux par l’imaginaire ludique et créatif à partir de support varié. Un partage d’émotions et d’expériences dans la convivialités, la bienveillance et le plaisir.

.

rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 46 numerique.labruyere@orange.fr

English :

Mariane Kieffer invites you to a writing workshop, exploring games through playful and creative imagination, using a variety of media. We’ll share our emotions and experiences in a warm, friendly and fun atmosphere.

German :

Mariane Kieffer lädt Sie zu einer Schreibwerkstatt ein, in der Sie die Spiele durch spielerische und kreative Imagination anhand verschiedener Medien erkunden. Ein Austausch von Emotionen und Erfahrungen in einer freundlichen, wohlwollenden und vergnüglichen Atmosphäre.

Italiano :

Mariane Kieffer vi invita a un laboratorio di scrittura che esplora i giochi attraverso l’immaginazione ludica e creativa, utilizzando una varietà di media. Condivideremo le nostre emozioni ed esperienze in modo amichevole, attento e divertente.

Espanol :

Mariane Kieffer te invita a un taller de escritura en el que exploraremos los juegos a través de la imaginación lúdica y creativa utilizando diversos medios. Compartiremos nuestras emociones y experiencias de forma amistosa, afectuosa y divertida.

L’événement Atelier d’écriture | Mariane Kieffer Langeac a été mis à jour le 2025-10-29 par Communauté de communes des rives Haut-Allier