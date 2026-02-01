Atelier d’écriture | Mariane Kieffer rue de la roche buffeyre Langeac

Atelier d’écriture | Mariane Kieffer

rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac Haute-Loire

Début : 2026-02-26 11:00:00

fin : 2026-02-26 12:00:00

Date(s) :

2026-02-26

Mariane Kieffer vous convie à une atelier d’écriture, exploration des jeux par l’imaginaire ludique et créatif à partir de support varié. Un partage d’émotions et d’expériences dans la convivialités, la bienveillance et le plaisir.

rue de la roche buffeyre Les ateliers de la Bruyere Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 46 numerique.labruyere@orange.fr

English :

Mariane Kieffer invites you to a writing workshop, exploring games through playful and creative imagination, using a variety of media. We’ll share our emotions and experiences in a warm, friendly and fun atmosphere.

