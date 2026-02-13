Atelier d’écriture, MARPA les rives du Sainte Anne de Locon, Locon

Atelier d'écriture MARPA les rives du Sainte Anne de Locon Locon

Atelier d’écriture, MARPA les rives du Sainte Anne de Locon, Locon samedi 7 mars 2026.

Atelier d’écriture Samedi 7 mars, 14h00 MARPA les rives du Sainte Anne de Locon Pas-de-Calais

atelier limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00
Fin : 2026-03-07T14:00:00+01:00 – 2026-03-07T17:00:00+01:00

Création d’une fresque collective et réalisation d’une chanson avec les dix mots choisis par Séverine Loridan. 12 personnes maximum – enfants âgés de 6 ans et plus.

MARPA les rives du Sainte Anne de Locon LOCON Pas de Calais, 112 Résidence du Levant Locon 62400 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 21 68 69 69 »}] Résidence de personnes âgées et tiers lieu à Locon
Dis-moi Dix mots

CABBALR