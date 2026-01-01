ATELIER D’ÉCRITURE Marvejols

ATELIER D’ÉCRITURE

Pont Pessil Marvejols Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date :

Début : 2026-01-29

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Le 2nd atelier d’écriture participatif du mois de Janvier au Sillon Lauzé se tiendra le jeudi 29 janvier de 18h15 à 20h00 pour noircir des pages blanches, en bonne compagnie, avant la soirée Les Mots Sillon, notre scène ouverte aux lectures désormais bi-mensuelle, qui vous donnera l’occasion, si vous le souhaitez, de lire vos compositions du jour en public !

Merci de vous inscrire préalablement au

Merci de vous inscrire préalablement au 06.63.94.60.87, car la jauge est limitée pour l’atelier, afin que les participant.e.s puissent en profiter dans les meilleures conditions.. Merci pour votre compréhension !! .

Pont Pessil Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 6 63 94 60 87 contact@sillonLZ.fr

English :

The 2nd participative writing workshop of January at Sillon Lauzé will be held on Thursday January 29 from 6:15 to 8:00 pm, where you can fill in the blank pages, in good company, before the evening of Les Mots Sillon, our now bi-monthly open stage for readings, which will give you the opportunity, if you wish, to read your compositions of the day in public!

Please register in advance at

