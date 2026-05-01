Meaulne-Vitray

Atelier d’écriture

Centre Social Rural Meaulne-Vitray Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-27 14:00:00

fin : 2026-05-27 16:00:00

Date(s) :

2026-05-27

Le centre social de Meaulne et le collectif Les Parlantes organisent un atelier d’écriture sur le thème de l’eau, ouvert à tous, le 27 mai de 14h à 16h.

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Centre Social Rural Meaulne-Vitray 03360 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 06 93 31 centre.social.meaulne@orange.fr

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English :

The Meaulne social center and the Les Parlantes collective are organizing a writing workshop on the theme of water, open to all, on May 27 from 2 to 4 pm.

L’événement Atelier d’écriture Meaulne-Vitray a été mis à jour le 2026-05-11 par Montluçon Tourisme