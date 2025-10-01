Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac] Médiathèque Carsac-Aillac
Médiathèque Le Bourg Carsac-Aillac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-01
fin : 2025-10-01
Date(s) :
2025-10-01
Atelier d’écriture « Le rendez-vous des p’tits écrivains »
Atelier sur inscription, à partir de 7 ans.
Les objectifs de cet atelier ? Permettre aux enfants de se familiariser avec la culture de l’écrit à travers des activités ludiques, dédramatiser l’écrit, amener au plaisir de l’écriture, s’approprier la langue écrite comme moyen d’expression, développer la créativité à travers l’affirmation de soi comme sujet écrivant, collaborer dans un projet collectif en étant attentif aux autres et à leur production .
Médiathèque Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr
English :
Le rendez-vous des p’tits écrivains » writing workshop
Registration required for ages 7 and up.
German : Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac]
Schreibwerkstatt « Le rendez-vous des p’tits écrivains » (Das Treffen der kleinen Schriftsteller)
Workshop mit Anmeldung, ab 7 Jahren.
Italiano :
Laboratorio di scrittura « Le rendez-vous des p’tits écrivains
Iscrizione obbligatoria a partire dai 7 anni.
Espanol : Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac]
Taller de escritura « Le rendez-vous des p’tits écrivains
Inscripción obligatoria a partir de 7 años.
