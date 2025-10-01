Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac] Médiathèque Carsac-Aillac

Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac]

Médiathèque Le Bourg Carsac-Aillac Dordogne

Début : 2025-10-01

Atelier d’écriture « Le rendez-vous des p’tits écrivains »

Atelier sur inscription, à partir de 7 ans.

Les objectifs de cet atelier ? Permettre aux enfants de se familiariser avec la culture de l’écrit à travers des activités ludiques, dédramatiser l’écrit, amener au plaisir de l’écriture, s’approprier la langue écrite comme moyen d’expression, développer la créativité à travers l’affirmation de soi comme sujet écrivant, collaborer dans un projet collectif en étant attentif aux autres et à leur production .

Médiathèque Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

English :

Le rendez-vous des p’tits écrivains » writing workshop

Registration required for ages 7 and up.

German : Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac]

Schreibwerkstatt « Le rendez-vous des p’tits écrivains » (Das Treffen der kleinen Schriftsteller)

Workshop mit Anmeldung, ab 7 Jahren.

Italiano :

Laboratorio di scrittura « Le rendez-vous des p’tits écrivains

Iscrizione obbligatoria a partire dai 7 anni.

Espanol : Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac]

Taller de escritura « Le rendez-vous des p’tits écrivains

Inscripción obligatoria a partir de 7 años.

