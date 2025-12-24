Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac], Médiathèque Carsac-Aillac
Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac], Médiathèque Carsac-Aillac mercredi 7 janvier 2026.
Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac]
Médiathèque Le Bourg Carsac-Aillac Dordogne
Début : 2026-01-07
fin : 2026-01-07
Date(s) :
2026-01-07
Atelier d’écriture Le rendez-vous des p’tits écrivains
Atelier sur inscription, à partir de 7 ans.
Les objectifs de cet atelier ? Permettre aux enfants de se familiariser avec la culture de l’écrit à travers des activités ludiques, dédramatiser l’écrit, amener au plaisir de l’écriture, s’approprier la langue écrite comme moyen d’expression, développer la créativité à travers l’affirmation de soi comme sujet écrivant, collaborer dans un projet collectif en étant attentif aux autres et à leur production .
Médiathèque Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr
English : Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac]
Le rendez-vous des p’tits écrivains writing workshop
Registration required for ages 7 and up.
