Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac], Médiathèque Carsac-Aillac

Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac]

Médiathèque Le Bourg Carsac-Aillac Dordogne

Début : 2026-01-07

fin : 2026-01-07

2026-01-07

Atelier d’écriture Le rendez-vous des p’tits écrivains

Atelier d’écriture Le rendez-vous des p’tits écrivains

Les objectifs de cet atelier ? Permettre aux enfants de se familiariser avec la culture de l’écrit à travers des activités ludiques, dédramatiser l’écrit, amener au plaisir de l’écriture, s’approprier la langue écrite comme moyen d’expression, développer la créativité à travers l’affirmation de soi comme sujet écrivant, collaborer dans un projet collectif en étant attentif aux autres et à leur production .

Médiathèque Le Bourg Carsac-Aillac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 52 06 bm.carsac-aillac@orange.fr

English : Atelier d’écriture [Médiathèque de Carsac]

Le rendez-vous des p’tits écrivains writing workshop

Registration required for ages 7 and up.

