Atelier d’écriture Médiathèque de l’Odyssée Dreux

Atelier d’écriture 13 septembre 2025 – 7 mars 2026, certains samedis Médiathèque de l’Odyssée Eure-et-Loir

Inscription à la médiathèque ou au 02 37 82 68 20

Début : 2025-09-13T14:00:00 – 2025-09-13T16:00:00

Fin : 2026-03-07T14:00:00 – 2026-03-07T16:00:00

Révélez l’écrivain qui est en vous grâce aux ateliers d’écriture à la Médiathèque de l’Odyssée ! Julie Héraclès, autrice du roman Vous ne connaissez rien de moi (Prix Stanislas 2023), animera six séances de septembre 2025 à mars 2026 pour vous aider à libérer votre plume. Dans un cadre bienveillant, propice aux échanges et à l’expression personnelle et collective, venez découvrir le monde de l’écriture, stimuler votre imagination ou développer votre style !

Médiathèque de l'Odyssée 1 place Mésirard 28100 Dreux Dreux 28100 Centre-Ville Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 82 68 20

Un atelier d’écriture avec l’autrice Julie Héraclès écriture auteur