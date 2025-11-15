Atelier d’écriture Médiathèque de Saint-Dizier Saint-Dizier

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T12:00:00

Fin : 2025-11-15T10:00:00 – 2025-11-15T12:00:00

Envie d’écrire et de partager avec d’autres personnes ?

Vous n’avez besoin que de votre imagination et d’un peu d’audace.

A partir de 18 ans.

Médiathèque de Saint-Dizier 5 Place du Général de Gaulle, 52100 Saint-Dizier Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est 03 25 56 56 66 https://www.facebook.com/mediatheque.saintdizier/

Des mots…juste des mots Atelier