Atelier d’écriture médiathèque de Segré Espace St Exupéry Segré-en-Anjou Bleu

Atelier d’écriture médiathèque de Segré

Espace St Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16 22:00:00

Date(s) :

2026-01-16

La Médiathèque de Segré accueille un atelier d’écriture animé par Céline Caussimon, le vendredi 16 janvier 2026 de 20h à 22h.

Et si l’on s’amusait à regarder autrement ?

Observer des chefs-d’œuvre de la peinture avec notre propre regard, en oubliant ce que l’on croit savoir, pour inventer l’histoire d’un tableau.

Au fil de l’atelier, chacun se glissera tour à tour dans la peau d’un directeur de musée, d’un critique d’art ou d’un peintre mondialement connu. À partir d’œuvres choisies, nous écrirons des textes courts, guidés par notre sensibilité, nos envies et nos émotions.

Cet atelier d’écriture fait écho au spectacle Je n’ai pas lu Foucault chefs-d’œuvre en prison, proposé le vendredi 23 janvier 2026.

A partir de 15 ans .

Espace St Exupéry 39 Rue Charles de Gaulle Segré-en-Anjou Bleu 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 61 15 50 mediatheque@segreenanjoubleu.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Segré Médiathèque is hosting a writing workshop led by Céline Caussimon, on Friday January 16, 2026 from 8pm to 10pm.

L’événement Atelier d’écriture médiathèque de Segré Segré-en-Anjou Bleu a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de tourisme Anjou bleu