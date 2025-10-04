Atelier d’écriture Médiathèque Des Trois Cites Poitiers

Atelier d’écriture Médiathèque Des Trois Cites Poitiers samedi 4 octobre 2025.

Atelier d’écriture Samedi 4 octobre, 14h30 Médiathèque Des Trois Cites Vienne

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T17:30

Fin : 2025-10-04T14:30 – 2025-10-04T17:30

Stage d’écriture autour du roman noir animé par l’auteur et comédien Jacques Develay.

Ce stage se déroule en 3 séances : première séance le samedi 4 octobre, deuxième séance le samedi 18 octobre et 3ème séance le 8 novembre.

Médiathèque Des Trois Cites 12 PLACE DES TROIS CITES 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine 0549523151 [{« type »: « phone », « value »: « 05.49.30.21.80 »}]

Stage d’écriture autour du roman noir animé par l’auteur et comédien Jacques Develay.

dr