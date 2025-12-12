Atelier d’écriture Médiathèque Floresca Guépin Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 16:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Jeune Public – Age minimum : 8 et Age maximum : 99

Animé par Mathieu SimonetAgréable, bienvenue, ou au contraire redoutée ou maudite, la pluie est une source inépuisable d’inspiration. Laissez cette inspiration couler en vous et faites ruisseler vos sentiments et vos rapports à la pluie.

Médiathèque Floresca Guépin Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 93 41 60 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-est-floresca-guepin/ 0240934160