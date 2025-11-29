Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Demy Nantes

Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 15:00 –

Gratuit : oui Adulte, Etudiant

L’écriture concerne tout le monde, celles et ceux qui aiment lire, qui ont une histoire à raconter ou le désir de dire. Roman ou nouvelle, venez découvrir les spécificités de l’écriture de polar et de roman noir.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

02 40 41 95 95 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-espace-jacques-demy/