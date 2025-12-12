Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Demy Nantes
Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Demy Nantes samedi 7 février 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 14:00 –
Gratuit : oui Sur inscription Adulte
Animé par Mathieu SimonetAgréable, bienvenue, ou au contraire redoutée ou maudite, la pluie est une source inépuisable d’inspiration. Laissez cette inspiration couler en vous et faites ruisseler vos sentiments et vos rapports à la pluie.
Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000
