Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Demy Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-07 14:00 –

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Animé par Mathieu SimonetAgréable, bienvenue, ou au contraire redoutée ou maudite, la pluie est une source inépuisable d’inspiration. Laissez cette inspiration couler en vous et faites ruisseler vos sentiments et vos rapports à la pluie.

Médiathèque Jacques Demy Centre-ville Nantes 44000

