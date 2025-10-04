Atelier d’écriture Médiathèque Jacques Prévert Villiers-sur-Orge

Atelier d’écriture Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Jacques Prévert Essonne

Entrée gratuite sur réservation

Maora Proust vous propose d’explorer une thématique ou un jeu d’écriture puis de partager vos textes avec les autres participants. Du partage, des mots et surtout un bon moment.

Public adulte

Médiathèque Jacques Prévert 10 rue des Rios 91700 Villiers-sur-Orge Villiers-sur-Orge 91700 Essonne Île-de-France 0160161809 http://mediatheques.coeuressonne.fr

Biblis en folie 2025