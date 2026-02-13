Atelier d’écriture, Médiathèque Lillers, Lillers

Atelier d’écriture Mercredi 1 avril, 14h00 Médiathèque Lillers Pas-de-Calais

atelier limité à 12 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-01T14:00:00+02:00 – 2026-04-01T17:00:00+02:00

Création d’une fresque collective et réalisation d’une chanson avec les dix mots choisis par Séverine Loridan. 12 personnes maximum – enfants âgés de 6 ans et plus.

Médiathèque Lillers Lillers, 32 place Roger Salengro Lillers 62190 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0321611122 »}]

Dis-moi Dix mots

CABBALR