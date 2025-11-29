Atelier d’écriture Médiathèque Luce Courville Nantes

Atelier d’écriture Médiathèque Luce Courville Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 10:30 –

Gratuit : oui Adulte

À partir d’une série de photographies, vous emprunterez les codes du roman policier. Exercices d’écriture automatique et lecture d’extraits de chef-d’œuvre du genre seront également prétexte à stimuler l’inspiration des participants.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/