Atelier d’écriture Médiathèque Luce Courville Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-23 16:30 –

Gratuit : oui Sur inscription Adulte

Dans le cadre des Nuits de la lecture.À partir d’une sélection de textes, venez vous essayer à l’écriture et à la lecture à voix haute sur le thème des villes et des campagnes.

Médiathèque Luce Courville Nantes Nord Nantes 44300

02 40 41 53 50 https://bibliotheque.nantes.fr/bibliotheques/mediatheque-nord-luce-courville/ 0240415350