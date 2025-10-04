Atelier d’écriture Médiathèque municipale Baziège

Atelier d’écriture Médiathèque municipale Baziège samedi 4 octobre 2025.

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T12:00:00

Venez exprimer votre créativité lors d’un atelier d’écriture ouvert à tous à partir de 8 ans.

Laissez libre cours à votre imagination, explorez des techniques d’écriture ludiques et inventez vos propres histoires.

Un moment où chacun pourra partager ses créations et s’amuser avec le langage.

Médiathèque municipale 2 Rue Porte d'Engraille 31450 Baziège Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie

