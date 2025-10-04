Atelier d’écriture Médiathèque Redon Agglomération Redon

Atelier d’écriture Médiathèque Redon Agglomération Redon samedi 4 octobre 2025.

Atelier d’écriture Samedi 4 octobre, 10h00 Médiathèque Redon Agglomération Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Fin : 2025-10-04T10:00 – 2025-10-04T12:00

Atelier d’écriture pour adulte

Un temps pour soi, pour écrire, imaginer et partager. À travers des propositions variées, les participant·es sont invité·es à libérer leur plume dans une ambiance bienveillante et stimulante.

Médiathèque Redon Agglomération 6 rue joseph de caslou Redon 35600 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 71 29 38 https://mediatheques.redon-agglomeration.bzh/infos-pratiques [{« type »: « phone », « value »: « 02 99 71 29 38 »}] Parking du parc Anger à proximité

Accès handicap

Atelier d’écriture pour adulte

libre de droits