Atelier d’écriture Médiathèque Saint-Calais 72120 Saint-Calais

Atelier d’écriture Médiathèque Saint-Calais 72120 Saint-Calais samedi 4 octobre 2025.

Atelier d’écriture Samedi 4 octobre, 10h30 Médiathèque Saint-Calais 72120 Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Fin : 2025-10-04T10:30:00 – 2025-10-04T12:00:00

Libérez votre imagination et donnez vie à vos idées lors d’un atelier d’écriture. Un moment d’évasion et de partage pour explorer les mots, inventer des histoires et stimuler l’inspiration collective.

Médiathèque Saint-Calais 72120 place de l’hôtel de ville 72120 saint-calais Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire 0243353503 https://www.saint-calais.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0243353503 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@saint-calais.fr »}] Parking

Accès PMR (ascenseur)

Libérez votre imagination et donnez vie à vos idées lors d’un atelier d’écriture. Un moment d’évasion et de partage pour explorer les mots, inventer des histoires et stimuler l’inspiration collective.

Ville de Saint-Calais