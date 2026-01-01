Atelier d’écriture Médiathèque Virginia Woolf Paris

Pour sa séance inaugurale « banquet » du 31 janvier prochain de son cycle de six ateliers d’écriture maison (de janvier à juin), la médiathèque Virginia Woolf se propose d’explorer et d’imaginer de façon ludique mais sérieuse une biographie fictive. Et peut-être y retrouvera-t-on votre propre famille ?

Le stylo vous démange, votre traitement de texte vous appelle ? Nous vous attendons !

Sur inscription à la médiathèque Virginia Woolf / Téléphone : 01 44 08 12 71 / mail : mediatheque.virginia.woolf@paris.fr

« Une généalogie, des histoires, récits et imagination (biographies du réel et imaginées) ».





Six séances durant lesquelles la médiathèque Virginia Woolf vous propose d’explorer cette thématique.

Le samedi 31 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit Public adultes.

Médiathèque Virginia Woolf 4 rue Germaine Krull 75013 Paris

+33144081271 mediatheque.virginia.woolf@paris.fr



